La Fondation santé Vallée-de-la-Gatineau dévoile son bilan annuel

La Fondation santé Vallée-de-la-Gatineau a tenu son assemblée générale annuelle, hier soir, afin de dresser le bilan de sa plus récente année d’activité.

Dans un premier temps, la firme comptable Piché & Lacroix CPA inc. a fait état des états financiers de la fondation pour la période se terminant au 31 mars 2018. On y retrouve une insuffisance des produits sur les charges de 31 322$, soit une nette amélioration par rapport à l’exercice financier précédant qui faisait état d’un déficit de plus de 70 000 $. On retrouve d’ailleurs une augmentation des charges liées à la gestion des stationnements de près de 35 000$. Les membres du conseil d’administration porteront une attention particulière aux frais de stationnement suite aux élections provinciales puisque certains partis se sont engagés à réduire les frais de stationnement dans les hôpitaux, ce qui pourrait avoir un effet considérable sur les revenus de la Fondation santé Vallée-de-la-Gatineau. La présidente, Pauline Patry, commente :

Cette dernière a tenu à faire état de sa déception quant au peu d’intérêt que la population semble porter envers l’assemblée générale annuelle de l’organisation :

Au cours de la dernière année, la Fondation santé Vallée-de-la-Gatineau a investi près de 57 000 $ à l’hôpital de Maniwaki, au Foyé Père Guinard, ainsi qu’au CLSC de Maniwaki. Notons que les activités de financement, tel que le tournoi de golf et les soupers gastronomiques ont permis à la fondation de mettre la main sur une somme de près de 43 000$. Il s’agit d’une hausse de près de 10 000$ par rapport à l’an dernier.