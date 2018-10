Hausse du taux de suicide dans la région : Robert Bussière se dit préoccupé par la situation

Le député de Gatineau, Robert Bussière, dit être préoccupé par l’augmentation fulgurante du nombre de suicide à être survenus sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau depuis un an.

Ce dernier n’a pas hésité à prendre la balle au bond et à contacter l’organisme Suicide Détour qui a lancé un véritable cri du cœur, la semaine dernière, devant des membres du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, lui qui réclame une ressource supplémentaire afin de répondre à la demande croissante du milieu.

Robert Bussière s’est entretenu, cet après-midi avec les intervenantes chez Suicide Détour afin de leur tendre la main :

La semaine dernière, on apprenait que le taux de suicide dans la Vallée-de-la-Gatineau avait connu une augmentation de 250% par rapport à la moyenne annuelle enregistrée par Suicide Détour. Selon Caroline Lafontaine, intervenante pour l’organisme, le manque de ressource empêche Suicide Détour de bien remplir son mandat de prévention et force les intervenantes à prioriser les cas les plus graves, parfois au détriment d’autres cas moins urgents :