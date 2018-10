Élections québécoises 2018 : bilan de la campagne sous une perspective autochtone

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) souhaite féliciter le nouveau premier ministre désigné du Québec, François Legault.

Pour cette campagne électorale provinciale, le RCAAQ et ses membres ont mené de front une campagne de sensibilisation auprès des partis politiques et des médias pour mettre de l’avant les enjeux touchant la population autochtone urbaine, plus particulièrement en matière de services directs aux Autochtones vivant en dehors des communautés.

Rappelons que plus de 55 % des Premières Nations du Québec vivent dans les villes et qu’il n’existe ainsi aucune ambiguïté juridictionnelle à ce sujet; ce dossier relève principalement des compétences provinciales.

Après 39 jours de campagne électorale, le Regroupement dresse un bilan mitigé, notamment, en raison de l’absence de prise de position de certains partis politiques sur les enjeux socio-économiques spécifiques aux réalités des Autochtones dans les villes.